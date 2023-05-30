В Саратове подросток дважды пережил остановку сердца, отравившись вейпом

Саратовские врачи борются за жизнь 15-летнего подростка, доставленного в реанимацию в крайне тяжелом состоянии после курения вейпа. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин. Следственный комитет начал проверку по факту отравления школьника.

Подростку стало плохо после курения вейпов в компании знакомых. У него закружилась голова, изо рта пошла пена, после чего школьник потерял сознание. Его приятели вызвали скорую помощь. Подростка доставили в отделение реанимации саратовской областной детской клинической больницы.

В медчреждении у школьника начался отек легких, его подключили к аппарату ИВЛ. «Сердце и легкие не справляются. Дважды сердце отказывалось работать. Сердце врачи запустили. Сейчас состояние крайней степени тяжести, за ребенка дышит аппарат, работа сердечно-сосудистой системы поддерживается медикаментозно», – написал министр в своем телеграм-канале.

По его словам, врачи делают все возможное для спасения юного пациента.

Следователи проводят доследственную проверку по факту отравления подростка, сообщает региональное управление СК РФ. В настоящее время устанавливаются все обстоятельств произошедшего, сообщили в ведомстве.

Саратов, Наталья Петрова

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