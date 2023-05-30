В пункте временного размещения в Белгородской области погибли люди в результате обстрела украинскими неонацистами

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во вторник, 30 мая, сообщил, что в результате обстрела боевиками ВСУ пункта временного размещения (ПВР) есть раненые и погибшие.

В видеообращении в своем Telegram-канале Гладков говорит: «Сегодня ВСУ обстреляли ПВР с жителями, отселенными из сельских муниципальных образований Шебекинского округа. Погибли и ранены люди. Я отменил прямой эфир и выехал на место, подробности сообщу позже».

Белгород, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»