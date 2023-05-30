Украинские неонацисты одномоментно выпустили 35 ракет по двум населенным пунктам в ДНР

Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) вечером во вторник, 30 мая, заявило, что украинские неонацисты одномоментно выпустили 35 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по двум населенным пунктам ДНР, – сообщают СМИ.

В заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства, говорится: «Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 20.10 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 15 ракет из РСЗО; 20.10 – населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Верхнеторецкое: выпущено 20 ракет из РСЗО».

Кроме того, ТАСС передает, что мэр Горловки Иван Приходько сообщил о разрывах украинских снарядов в Никитовском районе города, а также за трассой Горловка – Ясиноватая.

О пострадавших, жертвах и разрушениях в результате обстрелов не сообщается.

Донецк, Иван Бабурин

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