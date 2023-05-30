В столице Южной Кореи прозвучал сигнал воздушной тревоги

В столице Южной Кореи Сеуле утром в среду, 31 мая, была объявлена воздушная тревога после пуска ракеты-носителя КНДР, – сообщает РИА Новости.

В экстренном сообщении, разосланном на телефоны, говорилось: «Сегодня в 6.32 (0.32 мск.) в регионе Сеула объявлена воздушная тревога. Граждан просим подготовиться к эвакуации, подготовиться в первую очередь эвакуировать детей, пожилых и слабых граждан».

Объявление о воздушной тревоге также прозвучало по громкоговорителям на улицах города.

Ранее южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на военных сообщило, что КНДР осуществила запуск космической ракеты-носителя в южном направлении.

В сообщении агентства говорилось: «Северная Корея запускает снаряд, который она называет космической ракетой-носителем, в южном направлении».

Сеул, Иван Бабурин

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