Минздрав: при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону пострадали 37 человек, 24 из них – дети

Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону во время детского футбольного матча достигло 36 человек, сообщил журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев. В то же время Минздрав России информирует о 37 пострадавших, 24 из них – дети. Один из школьников находится в крайне тяжелом состоянии, состояние еще четверых медики оценивают как тяжелое. Всего в больницы доставлен 21 ребенок.

По данным министерства, госпитализированы 8 взрослых, один из них в тяжелом состоянии, передает ТАСС. Еще четверым взрослым помощь оказана амбулаторно.

Зрительская трибуна обрушилась во вторник, 30 мая, на территории гребного канала, где проходили областные соревнования школьников по футболу. Накануне сообщалось об одной погибшей женщине и 26 пострадавших. Причиной ЧП стал сильный ветер, который опрокинул трибуну. Следственные органы возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»