В двигатель самолета, летевшего в Новосибирск, ударила молния

В летевший из Красноярска в Новосибирск самолет Airbus A320 ударила молния. Лайнер благополучно приземлился в пункте назначения, никто на борту не пострадал. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. По факту авиаинцидента проводится доследственная проверка.

Ранее СМИ сообщили, что 29 мая у самолета A320, выполнявшего рейс Красноярск (Емельяново) – Новосибирск (Толмачево), во время послеполетного осмотра были обнаружены следы попадания молнии на створке реверса двигателя.

«В Новосибирской области по сообщению СМИ об авиационном инциденте, произошедшем с воздушным судном Airbus A320, организовано проведение доследственной проверки», – говорится в сообщении ведомства.

Устанавливаются все обстоятельств произошедшего. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сказано в сообщении.

Новосибирск, Наталья Петрова

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