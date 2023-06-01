Во Владивостоке подросток без прав устроил смертельное для двух школьниц ДТП

Авария с тремя автомобилями произошла во Владивостоке с участием 19-летнего водителя без прав. В результате две девушки 17 лет погибли, еще двум пострадавшим потребовалась помощь медиков.

Поздно вечером 31 мая подросток решил покатать 17-летних подруг на Nissan Tiida. На Народном проспекте он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в Toyota Corolla Axio и Honda Fit.

«В результате ДТП погибли пассажирки Nissan Tiidа, две 17-летние девушки. Травмы получил 31-летний водитель Honda Fit, ему назначено амбулаторное лечение, водитель Nissan Tiidа госпитализирован», – рассказали в УМВД по Приморскому краю.

Полиция проводит административное расследование в отношении 19-летнего водителя. Управление Следственного комитета по региону возбудило уголовное дело по п. «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). По делу назначены судебные экспертизы.

В Нижнеудинске подросток на родительской машине устроил ДТП, в котором пострадала женщина. 13-летний водитель находился за рулем пьяным и без прав.

Владивосток, Наталья Рязанова

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