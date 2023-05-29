Пьяный подросток за рулем устроил ДТП под Иркутском

В Нижнеудинске подросток на родительской машине устроил ДТП, в котором пострадала женщина. 13-летний водитель находился за рулем пьяным, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Авария случилась вечером 28 мая. Подросток на «Митсубиси Мантеро Спорт» выехал на перекресток и врезался в легковушку «Хонда Фит Ария». В результате женщина за рулем «Хонды» получила травмы, ее увезли в больницу.

«Инспекторы установили, подросток находился в состоянии опьянения. Родители нарушителя привлечены к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка. Возбуждено дело о передаче автомобиля лицу, заведомо не имеющему водительских прав», – пояснили в ГУ МВД.

Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверки инцидента полицией.

В Дагестане 17-летняя девушка устроила ДТП, в котором два человека погибли, один пострадал.

Нижнеудинск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»