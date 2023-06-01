В Киргизии раскрыли крупную подделку шенгенских виз

Международная группировка занималась подделкой шенгенских виз и отправкой людей из Киргизии в Западную Европу. Госкомитет нацбезопасности страны перекрыл канал сбыта поддельных документов.

Следователи установили основных подозреваемых, от чьих действий пострадали более 40 иностранцев.

«Трансграничная преступная группировка занималась переправкой иностранных граждан в страны Западной Европы через территорию Киргизии под видом туристов», – цитирует сообщение ведомства «Интерфакс».

Сотрудники спецслужбы считают, что узнали не обо всех случаях сбыта поддельных виз. Теперь они ищут других пострадавших от действий группы.

Напомним, россиян предупредили о мошенниках, перехватывающих слоты автоматической записи в визовые центры. Затем эти слоты предлагают гражданам за деньги.

Бишкек, Наталья Рязанова

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