Мошенники бронируют все слоты в визовых центрах и требуют за них деньги

Россиянам в настоящее время сложно получить визы стран Евросоюза и США из-за санкций, ситуацию осложняют еще и мошенники. Они перехватывают слоты автоматической записи в визовые центры, а затем продают их гражданам. Об этом рассказали участники туристического рынка.

Запись на подачу документов для оформления шенгенских виз осложнилась из-за распространения создаваемых третьими лицами специальных ботов, пишет «Коммерсант». Они резервируют все свободные слоты на сайте визовых центров, повторяя задачу поиска каждую минуту, что сильно затрудняет попытки самостоятельной записи.

Проблема особенно актуальна при подаче заявлений в визовый центр Франции в Москве. Те же сложности возникают и в визовых центрах Италии и Испании.

При этом услуги ботов продвигаются на профильных туристических форумах и сайтах объявлений. Купить запись предлагается по цене от 7,5 тысячи рублей за заявителя в Москве и Санкт-Петербурге, в регионах – за 4 тысячи рублей.

Бороться с мошенниками очень сложно, так как российское законодательство не предусматривает ответственности за создание ботов, если у них «нет признаков вируса». К тому же речь идет не о записи в российский орган госвласти, поэтому полномочия властей РФ по пресечению подобного бизнеса ограничены. В свою очередь визовые центры и консульства знают о проблеме и постоянно вводят дополнительные уровни идентификации пользователя, но боты перенастраиваются.

Проблема касается не только европейских направлений. Боты используются и для записи на подачу россиянами документов на визу в США в третьих странах, например, в Армении, Казахстане, Грузии, ОАЭ. Из-за этого подача документов растягивается на полгода и более.

Москва, Зоя Осколкова

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