В АТОР рассказали, куда россиянам проще всего получить шенгенскую визу

В Ассоциации туристических операторов России сообщили, что легче всего россиянам получить шенгенскую визу в Венгрию и Грецию.

«В Венгрию легко и достаточно быстро можно получить шенгенскую визу под турпоездку. Благодаря лояльной визовой политике это одна из самых популярных у россиян стран Европы даже в условиях санкций. Венгрия – и одна из двух оставшихся в ЕС стран, где у аккредитованных при консульстве туроператоров есть преимущество в виде своей квоты», – говорится в сообщении АТОР.

В ассоциации уточнили, что Греция – это вторая страна Евросоюза, где у туроператоров есть своя, отдельная запись, помимо общей. Очередей и дефицита слотов автоматической записи в визовый центр тут нет, «нет и ботов», отмечается в материале.

По информации АТОР, заявки на шенгенские визы Греции и Венгрии рассматривают сейчас в течение 17-20 рабочих дней. Но в ассоциации рекомендовали подавать документы в визовые центры минимум за месяц до планируемой поездки.

При этом, как отмечает ассоциация, французский шенген получить практически невозможно из-за дефицита слотов и использования ботов, которые их перехватывают, а затем продают гражданам.

«На шенген Франции на ближайшее время мест нет, причем нет записи на частную подачу даже в премиум-зал. Это самое дефицитное в визовом плане направление из европейских», – говорят эксперты туроператора PAC Group.

В АТОР также напомнили, что шенгенские визы под туристические поездки по-прежнему выдают такие страны, как Австрия, Греция, Хорватия, Италия, Испания, Франция, Греция, Венгрия, Словения, Швейцария, Португалия. Россиянам запрещен въезд с туристическими целями в Латвию, Литву, Польшу, Финляндию, Чехию и Эстонию. Не выдают шенген россиянам также Нидерланды, Бельгия, Дания и Словакия, но через другие страны шенгенской зоны въехать в них можно.

Москва, Наталья Петрова

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