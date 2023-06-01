Двое учителей ранены при обстреле ВСУ белгородского села

В Белгородской области два человека пострадали в результате артиллерийского обстрела со стороны Украины села Новопетровка Валуйского городского округа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладкова. Пострадавшие – учителя местной школы.

«У мужчины осколочные ранения правого предплечья, у женщины – осколочные ранения рук. Сейчас они находятся в ЦРБ, вся необходимая медпомощь оказывается», – написал Гладков в Telegram.

Он добавил, что осколками снарядов выбиты стекла и посечены фасады в зданиях школы, медпункта и нескольких частных домах.

Ранее губернатор сообщил, что ВСУ трижды за ночь обстреляли город Шебекино из установок «Град». По последним данным, пострадали 8 человек, погибших нет.

Белгород, Наталья Петрова

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