В Елабуге девочка погибла, выпав из окна седьмого этажа

Трехлетняя девочка насмерть разбилась в результате падения с высоты седьмого этажа в Елабуге. Ребенок выпал из окна, оставшись без присмотра взрослых, рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета по Республике Татарстан.

Тело девочки нашли прохожие под окнами многоквартирного дома по улице Пролетарской вечером 31 мая. Мать ребенка рассказала, что занималась стиркой, пока муж был на работе. Обе дочери играли в соседней комнате. Женщина прибежала туда на странный звук, и увидела младшую девочку лежащей на земле.

По версии следствия, трехлетняя девочка во время игры забралась на подоконник, облокотилась на москитную сетку и вместе с ней выпала из окна. Прибывшие медики констатировали смерть ребенка.

«Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности», – добавили в ведомстве.

В Москве трехлетняя девочка погибла в результате падения с высоты восьмого этажа. В момент инцидента в квартире находился отец ребенка.

Елабуга, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»