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Понедельник, 29 мая 2023, 14:15 мск

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Трехлетняя девочка погибла в Москве после падения с восьмого этажа

Трехлетняя девочка погибла в Москве в результате падения с высоты восьмого этажа. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичной прокуратуры.

«Из окна квартиры 8 этажа жилого дома на ул. 2-я Песчаная выпал малолетний ребенок. Девочка 2020 года рождения погибла на месте от полученных при падении с высоты травм. В момент инцидента в квартире находился отец ребенка», – говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура организовала проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних, в ходе которой будет дана оценка, в том числе, действиям родителей по исполнению родительских обязанностей.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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