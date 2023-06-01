В Калужской области в поле упал и взорвался неопознанный объект – губернатор

Неопознанный объект упал в поле в Калужской области, после чего произошел взрыв. Никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша. Телеграм-каналы Shot и Baza пишут о падении беспилотника.

«Сегодня в 10.11 в Дзержинском районе Калужской области, в поле около поселка Товарково упал неопознанный объект. В результате чего произошел взрыв и образовалась воронка с последующим возгоранием травы», – сообщил глава области в своем телеграм-канале.

По его словам, пострадавших нет, жилые дома и объекты экономики не повреждены. На месте происшествия работают подразделения МЧС, добавил Шапша.

Baza и Shot меж тем сообщают, что в Калужской области был сбит БПЛА. Телеграм-канал Shot со ссылкой на очевидцев пишет, что было слышно два взрыва. Первый взрыв прогремел, когда система ПВО поразила беспилотник. После этого дрон упал и произошел еще один взрыв. Судя по фото и видео с места происшествия, после взрыва образовалась воронка диаметром около трех метров.

Калуга, Наталья Петрова

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