Два человека погибли, два пострадали в ДТП в Волжском

Школьница и один взрослый погибли в ДТП в Волжской Волгоградской области. Еще два человека пострадали, сообщили в ГУ МВД по региону.

Авария случилась около 04:00 часов на улице Карбышева. 21-летний водитель за рулем «ВАЗ-21099» не справился с управлением и врезался в дерево. Он и 15-летняя пассажирка погибли на месте. Еще двое пассажиров: 18-летняяя девушка и 21-летний мужчина с травмами доставлены в больницу.

Сотрудники МВД выясняют обстоятельства ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во Владивостоке 19-летний местный житель без прав устроил массовое ДТП, в котором погибли две его 17-летние пассажирки.

Волжский, Наталья Рязанова

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