Четыре человека погибли и пострадали при стрельбе в центре французского Нантюа

Один человек погиб, трое пострадали в результате перестрелки в центре города Нантюа во Франции. Около 50 жандармов занимаются поисками и поимкой стрелявшего.

Ссора в кафе в центре города утром 1 июня закончилась стрельбой. Мужчина в возрасте около 30 лет открыл огонь по другим посетителям, с которыми спорил.

19-летний парень погиб на месте, 31-летний посетитель получил ранение в живот, его в тяжелом состоянии отвезли в больницу на вертолете. Еще двое были легко ранены, передает радиостанция Franceinfo. По данным BFM-TV, пострадали двое мужчин, и у одного диагностировали сердечный приступ, а не огнестрельное ранение.

Стрелявший сбежал. Очевидцы рассказали, что он забежал в жилой дом, который полиция уже оцепила. Жителей соседних домов эвакуировали. Местные власти призвали горожан не ходить в опасный район, пока не закончится операция полиции.

В Тунисе в результате стрельбы у синагоги погибли двое прихожан и двое сотрудников сил безопасности. Еще 9 человек, среди которых пятеро силовиков, получили ранения.

Нантюа, Наталья Рязанова

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