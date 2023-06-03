Ночь прошла беспокойно: губернатор сообщил о новых обстрелах Белгородской области

Минувшая ночь в Белгородской области прошла беспокойно. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. По его словам, обстрелы населенных пунктов со стороны Украины продолжились.

«И ПВО работала над Белгородом. В Разумном пострадали автомобили. Самые тяжёлые последствия у нас в Соболевке Валуйского округа», – отметил он, уточнив, что при очередном обстреле Шебекино пострадали два молодых человека, ехавшие по городу на автомобиле, когда перед ними разорвался снаряд.

«В итоге у одного пострадавшего осколочные ранения рук и груди, у второго – контузия и осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Оба в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», – отметил Гладков.

«В Шебекино разбираемся, каким образом смогли проехать люди, которые пострадали во время очередного обстрела. Хотя количество обстрелов Шебекино значительно сократилось по сравнению даже с предыдущим днем, но все равно остается пока опасным», – добавил губернатор.

По его словам, власти готовы оказать всестороннюю поддержку отселенным жителям Шебекинского округа. «Вопросов очень много, начиная с кормления животных и многими вопросами, связанными с оставленными документами, оставленными вещами. Будем с каждым работать. Информационные центры созданы в каждом пункте временного размещения. Продолжим перераспределение людей из больших ПВР в более комфортные – в студенческие общежития вузов и колледжей. Все поручения отданы. Ректоры вузов ждут наших шебекинцев. Постараемся уделить им как можно больше внимания, заботы. Надеюсь, что обстановка улучшится. Они смогут вернуться в свои дома», – рассказал Гладков.

Глава региона также уточнил, что принято решение с 1 июня до полного возвращения жителей «коммунальные платежи не лягут бременем на людей». «То есть мы будем эти вопросы брать на себя. Остальные вопросы, которые связаны с возможностью получения какой-то дополнительной помощи от государства, стоят в повестке дня. Надеюсь на поддержку правительства Российской Федерации. А сейчас индивидуально решаем проблемы каждого человека, каждой семьи», – добавил он.

Накануне Гладков сообщил, что украинская артиллерия за сутки выпустила по Шебекино 850 снарядов, в результате чего ранения получили 16 местных жителей, а в городском округе было нарушено электро- и водоснабжение.

Белгород, Светлана Антонова

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