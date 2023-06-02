Курская подстанция и жилой дом в Брянщине повреждены при атаках с украинской стороны

Приграничные поселения в Курской и Брянской областях ночью вновь были атакованы с украинской стороны. В курском селе повреждена электроподстанция, в брянском загорелся жилой дом. Никто не пострадал.
Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что поздно вечером 1 июня прилетевший с украинской стороны беспилотник сбросил бомбу на подстанцию в селе Гоголевка Суджанского района.
«Жители населённого пункта остались без света. Аварийные бригады приступили к ликвидации последствий налёта», – написал губернатор в телеграм-канале.
Ночью предпринимались попытки атаковать областной центр с помощью БПЛА, но все атаки провалились.
«Сегодня ночью рядом с Курском системой ПВО сбито несколько украинских беспилотников. Просим курян сохранять спокойствие, город находится под надёжной защитой наших военных», – заверил глава региона.
Во время атак на села Брянской области тоже никто не пострадал. Но в результате обстрела возник пожар.
«ВСУ обстреляли село Ломаковка Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. В результате обстрела загорелся жилой дом. Все оперативные службы работают на месте», – сообщил ночью губернатор региона Александр Богомаз.
Курск, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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