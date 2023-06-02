Беспилотники атаковали объекты ТЭК в Смоленской области

Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин сообщил, что два беспилотника атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в регионе. В результате атаки никто пострадал. Также не зафиксировано критических повреждений и пожаров, уточнил глава региона.

«Сегодня около 3 часов ночи в д. Пересна Починковского района и в д. Дивасы Смоленского района двумя беспилотниками дальнего радиуса действия были атакованы объекты топливно-энергетического комплекса», – написал Анохин в своем телеграм-канале.

Губернатор добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы для устранения последствий атаки.

Ранее сегодня телеграм-канал Shot сообщил, что беспилотники взорвались на газовой и нефтеперерабатывающей станциях в Смоленской области. По информации источника канала, первый взрыв прогремел около двух часов ночи на нефтеперерабатывающей станции «Транснефти» в Починковском районе. Отмечается, что повреждения получила водяная емкость пожаротушения объемом около 100 кубических метров. Второй взрыв произошел в Смоленском районе на газораспределительной станции около трех часов ночи. В результате частично повреждено административное здание одного из цехов.

Смоленск, Наталья Петрова

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