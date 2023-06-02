В Якутии у пассажирского самолета сломалось шасси при посадке

Стойка шасси сломалась у пассажирского самолета, совершавшего рейс «Братск-Олекминск» в Якутии. В момент ЧП на борту находились 22 пассажир и четыре члена экипажа.

Во время посадки в аэропорту Олекминска у самолета Як-40 ПАО «АэроБратск» разрушилась пневматика левой основной стойки шасси. Борт все же сумел успешно приземлиться. В салоне находились 22 пассажира и четыре члена экипажа, никто не пострадал, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Ведомство проводит проверку обстоятельств инцидента. Восточное МСУ на транспорте Следственного комитета также начало проверку на признаки нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

В аэропорту Хабаровска у самолета повредилось шасси во время посадки.

Олекминск, Наталья Рязанова

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