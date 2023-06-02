В Японии восемь человек пострадали от тропического шторма Мавар

Тропический шторм Мавар принес в Японию проливные дожди, создавшие угрозу наводнений и оползней в южных и западных районах. Более 50 тыс. человек эвакуировали из города Увадзима из-за риска затопления. Восемь человек пострадали, передает AP.

Одна женщина при падении сильно разбила голову, еще семь человек получили легкие травмы на японском острове Окинава, попавшем под удар шторма. На острове Сикоку власти эвакуировали 52,9 тыс. жителей города Увадзима из-за риска подтопления.

В городе Коти на Сикоку за 12 часов выпало 350,5 мм осадков, что стало рекордом. В городе Юаса к востоку от Коти всего за час 74 мм осадков, сообщил телеканал NHK.

Власти призвали граждан проявить осторожность из-за высокой угрозы оползней и наводнений. Движение поездов частично приостановлено на западе страны из-за ливней. Сильный ветер привел к остановке паромного сообщения между островами.

Метеослужбы США предупредили, что шторм Мавар станет мощнейшим за последние 20 лет. Тропический циклон движется к Штатам, и его сила ветра сопоставима с ураганом четвертой степени.

Токио, Наталья Рязанова

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