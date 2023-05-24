К США приближается мощнейший за 20 лет тайфун Мавар

К американскому острову Гуам приближается тайфун «Мавар». Об этом пишет газета New York Post со ссылкой на данные метеорологической службы.

По прогнозам специалистов, шторм станет мощнейшим за последние 20 лет. Этот тропический циклон сопоставим с ураганом четвертой степени. Поэтому местным жителям рекомендовали эвакуироваться из низменных районов и искать надежное убежище.

«Это событие может стать первым выходом на сушу сильного тайфуна после супертайфуна Понгсона 2002 года», – сообщает издание.

На острове Гуам проживают более 170 тысяч человек, в том числе солдаты США на военных базах. Ранее президент Джо Байден ввел на этой территории чрезвычайное положение и приказал оказать федеральную помощь местным властям в борьбе с последствиями стихии.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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