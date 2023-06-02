В Туве шестеро подростков изнасиловали сверстницу

Шестеро подростков изнасиловали 17-летнюю девушку в Тес-Хемском районе Тывы. Все подозреваемые задержаны, суд рассматривает вопрос об их аресте, сообщили в управлении Следственного комитета по республике.

По версии следствия, 29 мая потерпевшая и шесть ее односельчан находились на берегу реки Теректиг около села Берт-Даг. Подростки в возрасте 14-17 лет были пьяны и совершили насилие над сверстницей. Наутро девушка написала заявление в полицию.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование). Причастные к совершению преступления установлены. После задержания всем предъявлены обвинения.

«В отношении пяти обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, ходатайство в отношении шестого обвиняемого находится на стадии рассмотрения судом», – рассказали в ведомстве.

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Кызыл, Наталья Рязанова

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