В Туве шестеро подростков изнасиловали сверстницу

Шестеро подростков изнасиловали 17-летнюю девушку в Тес-Хемском районе Тывы. Все подозреваемые задержаны, суд рассматривает вопрос об их аресте, сообщили в управлении Следственного комитета по республике.
По версии следствия, 29 мая потерпевшая и шесть ее односельчан находились на берегу реки Теректиг около села Берт-Даг. Подростки в возрасте 14-17 лет были пьяны и совершили насилие над сверстницей. Наутро девушка написала заявление в полицию.
Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование). Причастные к совершению преступления установлены. После задержания всем предъявлены обвинения.
«В отношении пяти обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, ходатайство в отношении шестого обвиняемого находится на стадии рассмотрения судом», – рассказали в ведомстве.
Республиканская прокуратура проверяет, как исполнялось законодательство о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В Забайкалье подростка обвинили в сексуальном надругательстве над 10-летней девочкой.
Кызыл, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube