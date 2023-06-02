Украина атаковала Бердянск дальнобойными ракетами Storm Shadow, есть раненые

ВСУ обстреляли морской порт Бердянска Запорожской области, по предварительным данным, британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, при обстреле есть пострадавшие, их число уточняется.

Ранее Рогов привел данные о 9 раненых, отметив, что они доставлены в больницу. «Информация о погибших уточняется», – написал он в Telegram.

По данным ВГА Бердянска, ракетный удар по порту был нанесен около 12:00 мск. Рогов сообщал, что в городе прогремело три взрыва, и сработала система ПВО.

Москва, Наталья Петрова

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