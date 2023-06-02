Четыре человека погибли и пострадали в ДТП со школьным автобусом

Иномарка Toyota Probox врезалась в школьный автобус на трассе «Байкал» в Бурятии. Два человека погибли, два пострадали, сообщили в МВД республики.

Авария случилась днем 2 июня на 419-м км автодороги. Предварительно, 74-летний водитель иномарки выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус, предназначенный для перевозки школьников. Детей в салоне не было.

«В результате ДТП водитель и 74-летняя пассажирка легкового автомобиля погибли на месте происшествия. Водитель автобуса и 80-летний пассажир легкового автомобиля получили травмы», – пояснили в МВД.

Движение на участке, где случилась авария, частично перекрыли. Специалисты выясняют причины и обстоятельства ДТП.

В Турции автобус врезался в идущую впереди фуру. Водитель автобуса и 32 школьника пострадали.

Улан-Удэ, Наталья Рязанова

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