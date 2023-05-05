В Турции автобус со школьниками врезался в фуру

Водитель и 32 школьника пострадали в ДТП с фурой и туристическим автобусом около турецкого села Сусурлук, сообщило агентство Anadolu.

Авария случилась в ночь на 5 мая на автодороге Балыкесир-Бурса. Ученики ехали из Бурсы на День открытых дверей в Эгейский университет. Внезапно автобус врезался в идущую впереди фуру, от удара передняя часть автобуса практически разрушилась.

Скорая помощь отвезла в ближайшие больницы водителя автобуса и 32 учеников. Состояние всех пострадавших оценили как удовлетворительное. Полиция выясняет обстоятельства аварии.

В окрестностях Ялты школьный автобус столкнулся с легковушкой. Пятерых детей из автобуса госпитализировали, двух взрослых и подростка из легковушки тоже.

Анкара, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»