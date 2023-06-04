Девять вражеских беспилотников ночью атаковали Крым

Минувшей ночью Крым атаковали девять украинских беспилотников. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, силами ПВО было сбито 5 вражеских БПЛА, еще 4 – заглушены и посажены средствами РЭБ.

«В результате падения одного из БПЛА выбиты стекла в трех домах частного сектора и двух автомобилях в городе Джанкое. На территории частного домовладения был обнаружен один не взорвавшийся БПЛА. Перед его разминированием 50 человек были эвакуированы в пункт временного размещения», – уточнил Аксенов.

По его словам, в результате ночной атаки жертв и пострадавших нет.

Симферополь, Светлана Антонова

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