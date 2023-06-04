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Воскресенье, 4 июня 2023, 11:20 мск

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ВСУ опять обстреляли Белгородскую область

Минувшей ночью Белгородская область вновь подверглась обстрелам со стороны ВСУ. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, под ударом оказались Шебекинский и Волоконовский районы и округа.

«Много повреждений. Информации о пострадавших нет», – уточнил он.

При этом губернатор призвал жителей обстреливаемых районов временно покинуть свои дома.

«На сегодня в пунктах временного размещения у нас находится более 4 тысяч человек. Вся необходимая помощь оказывается. Я очень благодарен неравнодушным жителям, которые приносят в Центр молодёжных инициатив города Белгорода предметы первой необходимости. Делятся с теми, кому сейчас очень нелегко. Все вместе с общей бедой справимся», – отметил Гладков.

Белгородская область в последние дни подвергается массированным обстрелам ВСУ. За сутки 1 июня по Шебекинскому городскому округу было выпущено порядка 850 снарядов. Есть погибшие и раненые.

Белгород, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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