ВСУ нанесли удар по рынку в центре Шебекино

Шебекинский городской округ Белгородской области вновь оказался под обстрелом ВСУ. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, по предварительным данным, пострадавших нет.

«Вооруженные силы Украины бьют по торговым модулям на территории рынка в центре города Шебекино. От прямого попадания снарядов есть три очага возгорания: в районе рынка, в частном секторе и в районе зернохранилища. Оперативные службы выехали на место», – уточнил он.

«В Муроме бьют по разным частям села. Есть прямое попадание в домовладение без последующего возгорания. В доме никто не проживал, жители ранее выехали за территорию села. В Новой Таволжанке снарядами повреждена крыша четырехэтажки, ранее глава населенного пункта ее обследовал, жители все выехали. Также снарядами повреждены Дом культуры и центральная площадь. Обследование территории продолжается», – рассказал губернатор.

По его словам, накануне по Шебекинскому городскому округу было выпущено 519 единиц различных боеприпасов. «К сожалению, есть двое погибших. В Новой Таволжанке и в Безлюдовке в результате обстрела погибли 2 женщины. От полученных травм они скончались на месте. Также в двух этих селах есть двое пострадавших: мужчина с осколочными ранениями грудной клетки, верхних и нижних конечностей и женщина с осколочными ранениями левого плеча. Врачи оказывают всю необходимую помощь раненым», – пояснил Гладков, добавив, что в городе многочисленные повреждения административных и коммерческих объектов.

Белгород, Светлана Антонова

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