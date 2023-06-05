Более 660 украинских снарядов и мин прилетело в Белгородскую область за сутки

Более 660 снарядов и мин прилетело за минувшие сутки с украинской стороны на территорию Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По его данным, подавляющее большинство прилетов пришлось на Шебекинский городской округ.
«По Шебекинскому городскому округу выпущено 611 единиц различных боеприпасов. Пострадавших нет. В городе Шебекино имеются многочисленные повреждения модулей центрального рынка, коммерческих объектов, промышленного предприятия», – уточнил Гладков.
В частности, в окрестностях Шебекино в селе Муром зафиксировано 140 прилетов. Обстрелы велись с помощью РСЗО «Град», миномета и ствольной артиллерии. В селе Новая Таволжанка насчитали 185 прилётов.
«На территории городского округа был осуществлен заход вражеской ДРГ. Украинские террористы хотели переправиться через реку в районе села Новая Таволжанка, однако наши военнослужащие их остановили», – добавил губернатор.
Также, по его словам, единичные снаряды и мины прилетали в населенные пункты Белгородского, Борисовского, Волоконовского районов, Валуйского и Грайворонского городских округов.
Белгород, Андрей Дорофеев
© 2023, РИА «Новый День»
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