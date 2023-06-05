Над Белгородом сработала система ПВО

Над Белгородом сработала система противовоздушной обороны по воздушной цели на подлёте к городу. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Осколками повреждено 2 автомобиля: скорой помощи и легковой. Информация по повреждениям уточняется», – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в последние дни Белгородская область подвергается массированным обстрелам со стороны Украины. Накануне в регион пытались прорваться две диверсионные группы украинских террористов. Министерство обороны сообщило об их уничтожении.

Сегодня в эфире местных радиостанций транслировалось фейковое сообщение о вторжении новых диверсионных групп.

Белгород, Светлана Антонова

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