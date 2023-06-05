В Калининграде опровергли информацию о взрыве на железной дороге

Власти Калининградской области опровергли информацию о взрыве на железнодорожных путях в Калининграде. Руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков назвал сообщения о ЧП фейком.

«Повреждений не зафиксировано. Сообщение считаем фейком», – цитирует ТАСС заявление Лыскова.

По его словам, в 12:32 (13:32 мск) жители сообщили оператору системы 112, что на проспекте Победы, д. 205 на железнодорожных путях произошел взрыв с последующим задымлением. Прибывшая на место оперативная группа следов и признаков взрыва не обнаружила.

В силовых структурах региона и пресс-службе Калининградской железной дороги также сообщили об отсутствии внештатных ситуаций, все составы следуют по расписанию.

Ранее сообщалось, что в Калининграде на железнодорожных путях неизвестные устроили взрыв около станции Брусничная.

Москва, Мария Соколова

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