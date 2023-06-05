В Калининграде произошел взрыв на железнодорожных путях

Неизвестные устроили взрыв на железнодорожных путях около станции Брусничная в Калининграде. Пострадавших нет, сообщил телеграм-канал «112».
Взрыв прогремел недалеко от исправительной колонии. Причины и обстоятельства взрыва уточняются. На место прибыли экстренные службы, устраняют последствия взрыва.
Ранее в Брянской области взрывное устройство сработало у железнодорожного полотна. В результате с рельсов сошел локомотив и несколько грузовых вагонов.
Калининград, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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