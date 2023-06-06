В Новокузнецке нашли склад с суррогатным алкоголем на 12 млн рублей

Сотрудники ФСБ и Росалкогольрегулирования раскрыли склад с алкоголем, не учтенным в системе оборота этилового спирта, в Новокузнецке. Изъято около 83 тыс. литров продукции стоимостью порядка 12 млн рублей, передает ТАСС.

«В складских помещениях обнаружена алкогольная и спиртосодержащая продукция в количестве 83 тыс. литров стоимостью более 12 млн рублей. Обнаруженная продукция изъята и передана на хранение уполномоченному представителю АО «Росспиртпром», – рассказали в УФСБ по Кемеровской области – Кузбассу.

Правоохранители решают вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.

В ряде регионов более 60 человек отравились яблочным сидром, продававшимся на розлив. В Ульяновской области пострадал 51 человек, 16 умерли. В Нижегородской области несколько человек попали в реанимацию, двух не удалось спасти. Предприниматель, поставлявший напиток в торговые точки, задержан.

Новокузнецк, Наталья Рязанова

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