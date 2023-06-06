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Вторник, 6 июня 2023, 12:20 мск

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В Ленобласти поезд насмерть сбил 11-летнего мальчика

Школьник погиб на железнодорожных путях около станции «Горы» в Ленинградской области. Западное МСУ на транспорте Следственного комитета проверяет обстоятельства инцидента.

По данным ведомства, 5 июня грузовой поезд сбил 11-летнего мальчика в Кировском районе. Ребенок получил тяжелые травмы и умер на месте.

Начата доследственная проверка. Следователи осмотрели место происшествия и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Поезд сбил мужчину в поселке Гагарский Свердловской области. Его тело нашли прохожие.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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