В Самарской области насмерть отравились сидром уже 7 человек

Количество умерших от суррогатного сидра в Самарской области увеличилось до семи. Об этом информирует региональный минздрав. Ранее сообщалось о двух погибших.

По данным ведомства, в настоящее время в больницах области находятся 13 пациентов с отравлением после употребления продукции «Мистер Сидр», передает ТАСС. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, подчеркнули в минздраве.

По последним данным, из-за отравления ядовитым сидром самарского производства в четырех регионах Приволжского федерального округа в общей сложности погибли 28 человек, число пострадавших превысило 50. Так, в Ульяновской области зарегистрировано 18 летальных исходов (всего 51 случай отравления), в Нижегородской области скончались два человека (всего шесть случаев отравления). В Удмуртии умер один из двух отравившихся – 20-летний парень, сообщила замглавы правительства республики Эльвира Пинчук в Telegram. Медики продолжают бороться за жизнь 34-летней женщины. Погибшие употребляли сидр, купленный в магазинах разливных напитков. Случаи отравления суррогатным алкоголем также зарегистрированы в Пензенской области – пострадали три девушки.

По фактам отравления ядовитым алкогольным напитком возбуждены уголовные дела. В настоящее время правоохранители приволжских регионов изымают продукцию «Мистер Сидр» из мест хранения и торговых точек.

Пресс-служба Главного управления МВД по Ульяновской области сообщила, что в изъятой продукции обнаружены «примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей». Опасные вещества были выявлены по результатам 14 экспертиз. «Изучение оставшегося изъятого продолжается», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего из 34 магазинов региона было изъято 216 емкостей с суррогатным сидром объемом 30 литров каждая – продукция направлена в Экспертно-криминалистический центр ГУ УМВД России для исследования.

Самара, Наталья Петрова

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