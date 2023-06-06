«Мистер Сидр» добрался до Чувашии: подросток с отравлением в больнице

Житель города Алатырь в Чувашии попал в больницу с признаками отравления. 19-летний парень накануне пил яблочный сидр, купленный на розлив в одной из торговых точек, сообщили в республиканской прокуратуре.

«6 июня в медицинское учреждение Алатыря доставлен 19-летний местный житель с признаками отравления спиртосодержащей продукцией. В настоящее время «подозрительная» спиртосодержащая жидкость изъята из торговой точки», – говорится в сообщении.

Ведомство начало проверку исполнения законодательства о производстве и обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции. Также будет дана оценка работе контролирующих органов в сфере оборота алкоголя.

Республиканское управление Роспотребнадзора подтвердило один случай отравления пивным напитком «Мистер Сидр» в регионе.

«Должностными лицами управления незамедлительно начато санитарно-эпидемиологическое расследование с целью установления причин произошедшего. Принимаются меры по выявлению и изъятию продукции из оборота», – заверили в ведомстве.

В Приволжье случилось массовое отравление граждан. Предварительно, причиной стал яблочный сидр, производимый в Самарской области. Предпринимателя, поставлявшего напиток в торговые точки ряда регионов, задержали. Число пострадавших превысило 60 человек, число смертельных исходов достигло 28.

Алатырь, Наталья Рязанова

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