Три человека погибли при землетрясении на Гаити

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на юге Гаити. В результате три человека погибли, несколько пострадали, передает Associated Press по ссылкой на национальное Агентство гражданской защиты.

Подземные толчки случились рано утром 6 июня. По данным Геологической службы США, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км недалеко от прибрежного города Джереми.

Несколько человек пострадали, в их числе дети, получившие травмы, когда пытались убежать по трясущейся земле. Повреждены и разрушены несколько зданий. Под руинами одного дома нашли тела трех погибших.

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2. Обошлось без повреждений зданий и пострадавших.

Порт-о-Пренс, Наталья Рязанова

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