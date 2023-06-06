Три человека погибли при землетрясении на Гаити

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на юге Гаити. В результате три человека погибли, несколько пострадали, передает Associated Press по ссылкой на национальное Агентство гражданской защиты.
Подземные толчки случились рано утром 6 июня. По данным Геологической службы США, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км недалеко от прибрежного города Джереми.
Несколько человек пострадали, в их числе дети, получившие травмы, когда пытались убежать по трясущейся земле. Повреждены и разрушены несколько зданий. Под руинами одного дома нашли тела трех погибших.
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2. Обошлось без повреждений зданий и пострадавших.
Порт-о-Пренс, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube