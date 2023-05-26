В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщает Национальное метеорологическое управление страны.
По данным сейсмологов, подземные толчки зафиксированы у побережья префектуры Тиба, к востоку от Токио. Очаг залегал на глубине около 50 км.
Угроза цунами не объявлялась. На данный момент нет информации о пострадавших и разрушениях.
При этом в столичном регионе сработала система предупреждения о мощном землетрясении. Жители Токио ощущали сильные толчки, в домах раскачивалась мебель.
Токио, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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