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Пятница, 26 мая 2023, 14:33 мск

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В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2

Фото: Freepik

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщает Национальное метеорологическое управление страны.

По данным сейсмологов, подземные толчки зафиксированы у побережья префектуры Тиба, к востоку от Токио. Очаг залегал на глубине около 50 км.

Угроза цунами не объявлялась. На данный момент нет информации о пострадавших и разрушениях.

При этом в столичном регионе сработала система предупреждения о мощном землетрясении. Жители Токио ощущали сильные толчки, в домах раскачивалась мебель.

Токио, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Землетрясение

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