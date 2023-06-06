российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 6 июня 2023, 16:25 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Система ПВО сработала над Белгородом

Над Белгородом сработала система ПВО по двум воздушным целям. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Последствия на земле уточняют оперативные службы», – написал он в Telegram.

Накануне ПВО дважды сработала над Белгородом. Сначала Гладков заявил, что силы противовоздушной обороны отработали по цели, которая подлетала к городу. Осколками повреждены легковая машина и автомобиль скорой помощи. Позже ПВО сработала по трем воздушным целям. Пострадавших нет.

Белгород, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Центр России, Россия, Скандалы и происшествия,