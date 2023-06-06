Система ПВО сработала над Белгородом

Над Белгородом сработала система ПВО по двум воздушным целям. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Последствия на земле уточняют оперативные службы», – написал он в Telegram.

Накануне ПВО дважды сработала над Белгородом. Сначала Гладков заявил, что силы противовоздушной обороны отработали по цели, которая подлетала к городу. Осколками повреждены легковая машина и автомобиль скорой помощи. Позже ПВО сработала по трем воздушным целям. Пострадавших нет.

Белгород, Наталья Петрова

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