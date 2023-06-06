По последним данным в России алкогольным напитком «Мистер Сидр» отравились 90 человек, 29 умерли

Минздрав России во вторник, 6 июня, сообщил, что по последним данным суррогатным алкоголем в России отравились 90 человек, в том числе четыре ребенка и беременная женщина. Скончались 29 человек.

В сообщении пресс-службы министерства говорится: «По оперативным данным на 20:00 6 июня, общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах Российской Федерации составляет 90 человек, в том числе 4 несовершеннолетних и 1 беременная женщина. Зафиксировано 29 случаев летального исхода».

«На стационарном лечении в медицинских организациях Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской областей, Республики Удмуртия и Чувашской Республики 4 пациента находятся в крайне тяжелом состоянии, 30 пациентов – в тяжелом состоянии, 26 – средней степени тяжести. Необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме. Проведено более 20 телемедицинских консультаций специалистами Сеченовского университета Минздрава России, Российской детской клинической больницы Минздрава России и Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Минздрава России. Оказание медицинской помощи пострадавшим находится на контроле Минздрава России, уточнили в ведомстве», – сообщили в минздраве России.

Ранее сегодня сообщалось, что бизнесмен из Самары, подозреваемый по делу о массовом отравлении сидром россиян, был заключен под стражу Ленинским районным судом Ульяновска.

Москва, Иван Бабурин

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