В Свердловской области нет отравившихся «Мистером Сидром»

На сегодняшний день в Свердловской области не зафиксировано случаев отравления алкогольным напитком «Мистер Сидр».

«Случаев отравлений нет. Продукция в обороте на данный момент не выявлена. Если граждане имеют информацию о продаже напитка этой торговой марки на территории региона, просим обратиться в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области», – сказали «Новому Дню» в региональном управлении РПН.

Напомним, по данным федерального минздрава на 20:00 (мск) 6 июня, общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем составило 90 человек, среди которых четверо подростков и одна беременная женщина. Зафиксировано 29 случаев летального исхода.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко накануне заявил, что массовое отравление слабоалкогольными напитками в регионах России можно считать террористическим актом. «С такими вещами мы встречались, когда все основания есть сказать, что это террористическая акция была. У нас было нечто подобное где-то лет 15 назад в Тверской области. Правда, там продавали нелегально, и там был метиловый спирт – это абсолютный яд», – сказал Онищенко.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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