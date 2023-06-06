Массовое отравление сидром можно считать терактом – Геннадий Онищенко

Массовое отравление слабоалкогольными напитками в регионах России можно считать террористическим актом. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, для таких выводов есть все основания.

«С такими вещами мы встречались, когда все основания есть сказать, что это террористическая акция была. У нас было нечто подобное где-то лет 15 назад в Тверской области. Правда, там продавали нелегально, и там был метиловый спирт – это абсолютный яд», – сказал Онищенко.

Как полагает академик, изначально понятно, что в данных регионах сидр можно производить только как фальсификат. «Саратовскую область хорошо знаю, но не знаю, как яблочный регион, тем более – Ульяновскую, где чуть ли не казахские степи, и вдруг там возникает «Мистер сидр». С чего он будет делать? Ясно, что это будет априори «фальшак» какой-то», – заявил он.

Вместе с тем Онищенко обратил внимание, что в этом ЧП просматривается также системная проблема ослабления административного контроля над бизнесом. «Все надзорные органы у нас сегодня находятся под так называемой гильотиной. Содержатся образованные, оснащенные методологией, имеющие профессионализм всякого рода надзорные органы – пожарные, санитарные, атомный надзор. И вдруг им говорят – нет, вы никуда не годитесь, ну, тогда отмените законы, – мы вас никуда пускать не будем. Тогда, извините, у меня, как у простого налогоплательщика, возникает вопрос: а за что же вы им тогда деньги платите?» – подчеркнул он.

«Наш бизнес еще не имеет той системной, много десятилетней или может даже вековой культуры в этом плане, когда складываются семейные традиции, люди берегут свой авторитет, как профессионалы. Вот трах-бах – деньги получил, хочу заниматься бизнесом. Очень искренне хочу, но я не профессионал, не учился, нет ни поваров, ни технологов, никого... И вот на свой страх и риск я чего-то там мухлюю», – отметил Онищенко.

«Вот сейчас мы осудим всех, примем меры, как всегда, а все останется (как прежде). Поэтому вот эта системная работа нарушена», – заключил академик.

По последним данным, число жертв отравленного сидра выросло до 28 человек, число пострадавших превысило 60 человек. Новые случаи зафиксированы в Чувашии. Накануне правоохранительные органы задержали главу компании-производителя «Мистер сидр». Возбуждено уголовное дело.

Москва, Мария Соколова

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