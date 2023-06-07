В США двое убиты, пятеро ранены во время стрельбы на выпускном

Два человека погибли, пятеро пострадали в результате стрельбы на выпускном вечере в американском городе Ричмонд. Среди погибших – подросток, только что закончивший школу, сообщил телеканал CNN.

Инцидент случился вечером 6 июня во время церемонии вручения аттестатов в театре «Альтриа». 19-летний парень начал стрелять в толпу, в итоге убил 18-летнего выпускника и 36-летнего мужчину.

Четверо мужчин в возрасте от 31 до 58 лет и 14-летний мальчик получили огнестрельные ранения. Врачи назвали раны легкими, жизни пострадавших ничто не угрожает. Также пострадала девятилетняя девочка. Она попала под машину, когда бросилась бежать подальше от стрельбы.

Полиция задержала подозреваемого. По версии следствия, 19-летний парень мог быть знаком с одной из жертв. У него было четыре пистолета.

В штате Техас злоумышленник застрелил восемь человек и ранил семерых в торговом центре. Мужчина открыл огонь сразу после того, как вышел из автомобиля у здания ТЦ.

Ричмонд, Наталья Рязанова

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