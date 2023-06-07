Дроны ВСУ сбросили две бомбы на подстанцию в Курской области, ранен один человек

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что сегодня ночью украинские военные сбросили два взрывных устройства на электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачи Глушковского района. В результате повреждений на энергообъекте без света остались села Попово-Лежачи и Теткино.

Во время восстановительных работ один из рабочих получил осколочные ранения, добавил глава области. «Он находится в центральной районной больнице, врачи оказывают ему всю необходимую помощь», – написал Старовойт в своем телеграм-канале.

По его словам, ремонтные бригады продолжат восстановление электроснабжения населенных пунктов после того, как закончат работу группы разминирования.

Курск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»