Во Владивостоке 23 000 человек остались без воды из-за аварии

Более 23 тыс. жителей Владивостока остались без горячей воды из-за прорыва на теплотрассе. Кипятком затопило территорию отдела МЧС, повреждены несколько автомобилей.

Авария случилась около 14:00 по местному времени 7 июня в районе площади Луговой. Предварительно, порыв произошёл на сетях во время запуска системы после проведения гидравлических испытаний, сообщили в администрации города.

Кипяток хлынул на улицу, затопило территорию отдела МЧС, но люди и техника там не пострадали. Припаркованный автомобиль провалился в яму, вымытую горячей водой. Через некоторое время аварийные службы откачали воду, администрация города выделила дополнительную спецтехнику для ремонтных работ. Но для поиска и ликвидации прорыва потребуется время.

Городская прокуратура взяла на контроль ход аварийных работ.

«Прекращено горячее водоснабжение 146 многоквартирных домов, в которых проживают более 23 тыс. человек. Надзорное ведомство даст принципиальную оценку исполнению требований законодательства при содержании, эксплуатации и обслуживании сетей», – пояснили в прокуратуре.

Ранее порядка 22 тыс. жителей Владивостока остались без света в результате аварийного отключения электричества. Обесточены оказались около 160 домов.

Владивосток, Наталья Рязанова

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