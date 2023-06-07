Во Владимире сотрудница Министерства архитектуры и строительства пыталась поджечь военкомат

Во Владимире 55-летняя женщина в камуфляже пыталась поджечь военкомат. Об этом сообщает телеграм-канал «Baza».

Злоумышленница подъехала к зданию военного комиссариата по Ленинскому району на автомобиле и бросила три бутылки с зажигательной смесью. Огонь потушили полицейские, охранявшие военкомат.

Подозреваемую задержали, оказалось, что она занимает должность начальника отдела финансирования в местном Министерстве архитектуры и строительства.

В настоящее время с женщиной работают следователи. Мотивы ее поступка устанавливаются.

Владимир, Зоя Осколкова

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