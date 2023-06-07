В Сургуте пятеро подростков отравились алкоголем и таблетками

Пятеро подростков попали в больницу после застолья с алкоголем в Сургуте. Следователи и прокуратура выясняют, что случилось и кто продал несовершеннолетним алкоголь.

По версии следствия, 2 июня пятеро подростков 15-16 лет собрались на даче отпраздновать день рождения одного из них. Во время застолья они выпили спиртного и приняли таблетки. Вскоре им стало плохо, один потерял сознание. Всех отвезли в больницу.

«Один из подростков остается в больнице. По факту продажи несовершеннолетним лекарственных средств и алкоголя выделены отдельные материалы. Лица, осуществившие продажу алкоголя и лекарств, установлены. Их действиям будет дана правовая оценка», – рассказали в управлении Следственного комитета по ХМАО-Югре.

В отношении родителей подростков составлены административные протоколы в связи с распитием детьми алкоголя.

Прокуратура региона организовала собственную проверку для оценки деятельности органов системы профилактики по работе с подростками.

В Уфе пятеро подростков 14-15 лет отравились неизвестными таблетками и потеряли сознание. Состояние троих оценили как тяжелое.

Сургут, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»