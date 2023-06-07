В затопленной Новой Каховке ждут спасения около 100 человек

Около 100 жителей Новой Каховки заблокированы в своих домах из-за затопления города и нуждаются в срочной эвакуации. Об этом сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. По его словам, на помощь заблокированным людям направлены спасатели.

«Осуществляются работы по спасению людей, которые в настоящий момент – около 100 человек – требуют эвакуации, они заблокированы на корсунских дачах», – сказал Леонтьев в эфире Первого канала.

Чиновник также заявил, что во время эвакуации жителей Новой Каховки украинские войска сбросили с беспилотника взрывное устройство. По его словам, в результате атаки пострадавших нет.

Леонтьев также отметил, что ежесекундно из Каховского водохранилища сбрасывается вниз по течению более 30 тысяч кубов воды, продолжая подмывать тело дамбы. По его словам, ситуацию отслеживают специалисты.

По словам чиновника, по состоянию на 9 утра уровень воды в Новой Каховке понизился на 50 см. Однако ниже по течению Днепра вода прибывает. Леонтьев прогнозирует, что вода в городе будет спадать не менее недели.

В ночь на 6 июня была повреждена верхняя часть Каховской ГЭС и разрушены задвижки плотины, что вызвало затопление населенных пунктов ниже по течению Днепра. Как заявляли местные и федеральные власти, это произошло в результате обстрела ГЭС со стороны Украины. Сегодня, 7 июня, на территории Херсонской области ввели режим ЧС. По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в зоне затопления оказались от 22 до 40 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в районе Новой Каховки после прорыва плотины ГЭС пропали без вести семь человек. «Мы не знаем судьбу <...> семи человек – пастухов, которые находились на ныне полностью затопленных территориях (островах – прим. ред.)», – уточнил глава Новой Каховки в эфире радио «Комсомольская правда».

Москва, Наталья Петрова

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